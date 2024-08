Huachipato da el golpe sobre el cierre del mercado de pases del Campeonato Nacional

En el cierre del mercado de pases, Huachipato dio la sorpresa al inscribir al delantero uruguayo Thiago Vecino. El ariete, de 25 años, llega a préstamo por un año desde Vélez Sarsfield y busca reforzar la ofensiva del equipo bajo el mando del técnico español Igor Oca.

Vecino, con una estatura de 1,83 metros, tuvo un inicio destacado en su carrera. Comenzó en Nacional de Uruguay, donde jugó 58 partidos y anotó 9 goles. Su mejor etapa la vivió en Liverpool, donde marcó 23 goles en 55 encuentros.

Sin embargo, su paso por el fútbol argentino no fue lo que se esperaba. En Unión Santa Fe y Vélez Sarsfield, no logró marcar goles, lo que facilitó su salida. Una conversación con el ex entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, le ayudó a concretar el préstamo.

🇺🇾🔥 ¡Los goles de la clasificación del Bolso!



🏆 @Nacional venció 3⃣-1⃣ a @EstudiantesMEFC en Venezuela y ya está en los octavos de final de la #Libertadores.



1⃣ Thiago Vecino

2⃣ Renzo Orihuela

3⃣ Thiago Vecino pic.twitter.com/Ctmd2Unqk3 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 23, 2020

Los objetivos que tiene Huachipato en el segundo semestre

Huachipato, que actualmente ocupa el penúltimo lugar en el Campeonato Nacional, busca escalar en la tabla. Con 17 puntos y un partido pendiente contra Colo Colo, el equipo necesita urgentemente una recuperación.

Además, en la Copa Sudamericana, se enfrentarán a Racing de Argentina en los octavos de final. La ida se jugará el 13 de agosto en el estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que la vuelta será el 20 en Argentina. La incorporación de Vecino es clave para afrontar estos retos y mejorar el desempeño del equipo.