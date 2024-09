¿Qué tal? La nueva queja de Tiago Nunes tras el empate de la UC con Iquique

Universidad Católica empató 2-2 con Iquique por la Fecha 23 del Campeonato Nacional, en un encuentro que deseaban ganar, señaló su entrenador, Tiago Nunes, pero que les pesó la seguidilla de partidos que han tenido en la competición.

Por lo sucedido en la cancha, Nunes sentenció que el reparto de puntos fue coherente con lo visto en el terreno de juego: "El empate fue un resultado justo, Iquique el primer tiempo nos superó. Y quizás luego del empate nos faltó un poco de combustible para ganar el partido”.

Nunes tiene jugadores al borde de la lesión por falta de descanso en la UC

El estratega de la Franja profundizó en el tema del desgaste de su plantel y que incidió a su juicio en este pleito con Iquique: "Felicitar a nuestros jugadores por el carácter. Es bastante complicado jugar con tan poco tiempo de recuperación, y estar jugando al borde de la lesión, eso es complicado. Iquique tuvo un día más de recuperación y eso es importante. Estoy orgulloso de ellos”.

Respecto del partido con Colo Colo que finalmente fue agendado para el viernes 13 de septiembre, Nunes no se hizo problemas: “para mí el calendario no cambia nada. El único momento que me quejé fue de los tres partidos con tan poco tiempo de recuperación”.

Nunes no se baja de la pelea del título con la UC

Pese a que la Universidad de Chile les aventaja por diez puntos al ser consultado si ya no se puede pensar en el título, Nunes es enfático en su respuesta: “siempre se puede, pero no dependemos de nosotros, dependemos de resultados paralelos. No se depende sólo de uno. Pero debemos seguir creciendo. Y con un poco más de calidad y suerte se pueden lograr cosas”. Y A pesar de no haber ganado su conclusión es positiva: “Me quedo con la sensación que estamos creciendo”, cerró el adiestrador de la Franja.