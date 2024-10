Carlos Caszely cree que Gareca mintió: “Alexis Sánchez nunca ha sido 9 y nunca será 9”

Llegó el día en que la Selección Chilena se enfrente a Brasil por la fecha 9 de las Clasificatorias al Mundial 2026. Previo al choque, Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa, donde abordó varias temáticas y donde profundizó las variantes de centro delantero que ha tenido La Roja bajo su mando, pero a Carlos Caszely no lo convencieron las palabras del técnico.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Ricardo Gareca abordó las críticas a su gestión y a la falta de un centrodelantero fijo apuntando que: "Me hubiese gustado ir a Estados Unidos para ver a Felipe Mora, que es un delantero de área. Pero le queremos dar continuidad a determinados muchachos. Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia puede ser 9, además de Víctor Dávila. Era opción Alexis también, como lo hacía en el Marsella".

¿Qué dijo Carlos Caszely de las declaraciones de Ricardo Gareca'

Ante esta situación, Caszely, no dudó en expresar su desacuerdo con Gareca, y en una entrevista a El Mercurio, señaló que Sánchez nunca ha sido un delantero centro. "Alexis Sánchez nunca ha sido '9 y nunca será '9'. El único '9' es Eduardo Vargas, no hay más. Muchos hablan de Damián Pizarro, pero no juega hace meses, ni siquiera es citado. Puede ser una muy buena opción, pero si no tiene actividad, difícil."

Luego el 'Chino' ahondó más en el difícil momento de La Roja y entregó detalles de donde estaría el principal problema del equipo del 'Tigre' Gareca: "Más allá del delantero centro, el problema es el mediocampista de creación, porque no hay".

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil por Clasificatorias?

Chile recibirá a Brasil por la novena fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, este jueves 10 de octubre a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.