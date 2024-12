Mario Salas le tiró con todo a la ANFP por las modificaciones a las Bases del Campeonato 2025

Mario Salas le tiró con todo a la ANFP por las modificaciones a las Bases Oficiales del Campeonato Nacional 2025.

El exDT de Ñublense cambió de club y tras su llegada a Deportes Temuco le mandó un feroz dardo al máximo organismo del fútbol chileno en vivo por televisión, lo que de seguro dejará coletazos.

El Comandante Salas se quejó por la disminución de la cantidad de jugadores suplentes en las bancas a contar del próximo año.

"Me parece inconcebible que no vayan más jugadores a la banca por un tema económico", fue una de las quejas del nuevo estratega del Pije.

De paso, en su contacto mediante videollamada, Salas también indicó que "la Regla Sub-21 no debería existir", en otro de los dardos que lanzó.

