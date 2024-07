Damián Pizarro fue presentado en Udinese y dio su parecer sobre la posible llegada de Alexis Sánchez

Damián Pizarro fue presentado en Udinese este martes y dio su parecer sobre la posible llegada de Alexis Sánchez al elenco del Friulli.

Además, Damián comentó sus expectativas, dio plazos para comenzar a entranar tras una operación y comentó qué le dijo Arturo Vidal sobre la Serie A de Italia.

En diálogo con los medios en Udine, Pizarro señaló: "Es un ídolo mío y de todo Chile. Sería maravilloso jugar juntos, pero no depende de mí".

🎙️ Pizarro: "Delighted to have joined Udinese and to be playing in Europe. It's a dream come true. I think Alexis Sanchez is a great player - he's my idol and a Chilean icon. It would be wonderful if he came here."



