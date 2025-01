Eduardo Vargas explicó los grandes motivos que tuvo para firmar en Nacional de Uruguay

El delantero chileno Eduardo Vargas lleva pocas horas en Uruguay, pero los hinchas de Nacional ya lo están haciendo sentir como en casa, como uno más. El goleador de La Roja llega con grandes expectativas al fútbol charrúa luego de finalizar su paso por Atlético Mineiro de Brasil.

En diálogo con los medios oficiales de su nuevo club, el seleccionado chileno dio a conocer los grandes motivos que lo llevaron a firmar en el cuadro uruguayo y desechar otras opciones para seguir su carrera, como el fútbol mexicano.

Las razones de Eduardo Vargas para ser jugador de Nacional

El oriundo de Renca dio una entrevista con los canales oficiales de Nacional de Montevideo y dónde dio a conocer los motivos que lo llevan a seguir su carrera en el fútbol uruguayo.

"La verdad es que no fue mucho de pensar. Mi representante me llamó y me dijo que había una posibilidad acá y le di el sí al tiro", dijo en una entrevista reproducida por las redes sociales de su nuevo club.

Explicó que "estaba un poco cansado de estar viajando mucho, de muchos partidos seguidos y quería cambiar de aire".

Vargas reconoció que "sé que los equipos uruguayos siempre están peleando la Libertadores, siempre están jugando copas y acá en Montevideo todos saben que Nacional es el más grande de Uruguay".

En su paso por Uruguay Eduardo Vargas se reencontrará con algunos conocidos, como es el caso de Martín Lasarte, quien dirige a Nacional y anteriormente dirigió al delantero en la selección chilena.

“A Lasarte y a Sebastián Eguren los tuve en la selección, me conocen bien, y con el 'Diente' (Nicolás) López jugué en Tigres y la verdad es que tenemos una linda amistad. También somos amigos con Rómulo Otero", declaró.

El delantero también reconoció que el técnico de La Roja, Ricardo Gareca, siempre estuvo atento a su situación, todo en beneficio de la selección.

“Hablé con él hace dos días, me preguntó por mi situación, porque sabía que estaba sin equipo. Conversamos sobre lo que se viene para la selección, que será un año muy importante, y me dijo que él necesitaba que yo estuviera en un club. Él me dio la opción de entrenar en Juan Pinto Durán mientras me decidía, pero le dije que esto se iba a cerrar rápido y que iba a llegar a un club”, dijo el atacante nacional.