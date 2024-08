Marcelino se luce en el victoria del Norwich en la Championship previo a integrarse a La Roja

El volante chileno Marcelino Núñez tuvo una participación clave en la victoria del Norwich City por 1-0 sobre el Coventry City en la Championship de Inglaterra. Esta destacada actuación llega justo previo a que se integre a Selección Chilena para las fechas de Clasificatorias.

Núñez fue titular en la cuarta fecha de la Championship y jugó un papel importante en el 1-0 que Norwich City logró como visitante. Abandonó la cancha en el minuto 84, dejando una buena impresión en el partido.

Durante el encuentro, Núñez entregó un pase preciso que permitió a Jack Stacey enviar un centro perfecto para el gol de Borja Sainz en el 49'. Su actuación fue fundamental para la victoria de su equipo.

