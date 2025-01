Nicolás Castillo surgió como opción para reforzar a un gigante de Colombia

Han pasado un par de meses de que se anunciara el fin del vínculo entre Nicolás Castillo y Universidad Católica, una salida que no se dio en los mejores términos con declaraciones cruzadas entre el futbolista chileno y su club formador.

Castillo había retornado a fines de 2023 a San Carlos de Apoquindo y fue anunciado como uno de los refuerzos de la UC en la última temporada, pero su tercera aventura con los de la precordillera no resultó de la mejor forma y generó un quiebre en la relación entre las partes.

Tras ello, el campeón de América con La Roja quedó como jugador libre y hasta esta semana su futuro era una incógnita, ya que en las últimas horas un gigante de Sudamérica puso su mirada sobre el delantero chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Castillo (@castillo30__)

Nico Castillo puede fichar por un gigante del fútbol colombiano

Aunque antes del témino del año 2024 el nombre de Nicolás Castillo rondó en Deportes Temuco, aquello finalmente no prosperó, por lo que el futuro del ariete nacional seguía sin claridad, hasta el inicio de esta semana.

Eso, porque en las últimas horas el periodista colombiano Felipe Espinal contó a través de su canal de Youtube que Castillo es sondeado por el Deportivo Cali, uno de los gigantes de Sudamérica y sobre todo en Colombia.

"hay un delantero que ofrecieron a Deportivo Cali, Nicolás Castillo, no disgusta, se puede adaptar al medio, se puede adaptar a Deportivo Cali. A mí me dicen que no es la opción A de Deportivo Cali, ellos quieren a otro delantero por encima de Nicolás Castillo", detalló el comunicador.

Con este panorama, habrá que ver si avanza esta posibilidad para Castillo de llegar al Decano del fútbol colombiano, que en el último torneo de Clausura terminó en la decimoséptima posición, y este 2025 no competirá en torneos internacionales.