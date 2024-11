No le gustó a los hinchas: Universidad Católica puso término al vínculo con Nicolás Castillo

Luego de semanas de especulaciones, finalmente Universidad Católica hizo oficial la salida de uno de sus jugadores más queridos por el hincha, poniendo fin al vínculo entre las partes al término de esta temporada 2024.

Se trata de Nicolás Castillo, quien tras haber estado 1 año fuera de las canchas por lesión logró retornar al club que lo formó a inicios de este año, en una movida que parecía darle una tremenda oportunidad para relanzar su carrera.

Pero, las cosas en Universidad Católica para Castillo no salieron como se esperaba para el club, que este mismo domingo, un día después de la derrota ante Coquimbo Unido, oficializó su salida para una nueva campaña.

Nico Castillo y otros tres jugadores dejan U. Católica

A través de sus redes sociales, desde la UC primero indicaron que tras conversaciones entre el técnico Tiago Nunes y el gerente deportivo José María Buljubasich, se decidió a los jugadores a los que no se les renovó contrato para el 2025.

Entre los cortados por el club de San Carlos de Apoquindo se encuentran Nicolás Castillo, el uruguayo Gary Kagelmacher y los jóvenes Aaron Astudillo e Ian Toro.

Así mismo, el elenco Cruzado le dedicó un mensaje de agradecimiento a Castillo. "Nico, gracias por este año junto a nosotros. Desde el compromiso que decidiste asumir esta temporada y con todas las experiencias vividas te decimos gracias, deseándote éxito en todo lo que viene. Gracias por ser Cruzado", señala el mensaje.

A los hinchas de la UC no les gustó la salida de Castillo

Pero, esta decisión de la UC de poner fin a la estadia de Castillo en el club fue criticada por un montón de hinchas del club. A pesar de solo disputar 12 partidos este 2024, en los que convirtió 2 goles, el fanático Cruzado siempre ha reconocido el cómo se identifica con los colores el atacante de 31 años.

Por ello, es que entre las reacciones se encontraron principalmente críticas a que el mundialista sub 20 con La Roja no recibiese una despedida en cancha, además de apuntar a que decidieron no renovarle contrato y dejar a otros jugadores de cuestionable rendimiento, como Agustín Farías o Guillermo Soto.

"Lo echan como a un perro", "no se merece esta despedida por Twitter" o "Castillo es Católica" y "cómo lo van a despedir así" fueron de los comentarios que más se repitieron de los hinchas.

Como van a despedir al Nico así, mínimo conferencia de prensa conjunta con el jugador, 0 respeto y después van a celebrar traer a uno que nos ha ninguneado como 5 años seguidos — Elias Llanten (@eliasllanten) November 10, 2024

Castillo es Católica — 𝔐𝔞𝔯𝔦𝔬 𝔊𝔬𝔫𝔷𝔞𝔩𝔢𝔷 ℜ𝔬𝔧𝔞𝔰 (@koloro666) November 10, 2024

Yo entiendo que no fue el mejor aporte futbolistico este año, por ahí entiendo que no le renueven, pero hermano hay cualquier paquete en el equipo y a esos si los dejan en el plantel?? Por último Castillo pone huevos y siente la camiseta. Dirigentes qlos no los entiende nadie — Seba León (@Le0nidas22) November 10, 2024

Tiraron como a un perro a Castillo y se les ocurre renegociar con Parot y Pinares que son cero aporte. — VCS_Retro 🔰🎮🕹️👾 (@vcs_retro) November 10, 2024

Cuando jugó pocos minutos siempre respondió. Lo echan como un perro considerando que casi nunca jugó 90 minutos. Y lo peor, es que renuevan a jugadores nefastos como Farías. Han hecho todo mal — Alberto (@aramireza56) November 10, 2024