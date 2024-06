Christiane Endler entregó detalles de su salida de La Roja y sorprendió con una confesión

Christiane Endler, figura del Olympique de Lyon y ex arquera de la Selección Chilena, en una entrevista abordó su salida de la Selección Chilena, la posibilidad de ser madre y también la opción de una vuelta a La Roja femenina.

En conversación con CNN Endler repasó los motivos que la llevaron a retirarse de la selección luego de participar en los Juegos Panamericanos. "Hay muchas cosas por detrás que no se ven, que no funcionan". Luego añadió "Cuando decidí retirarme, el tema fue que 'soy una traidora, que abandoné el grupo, que lo dejé tirado', y nadie fue al punto de por qué lo hice".

Endler entregó detalles de su salida de La Roja Femenina

Christiane apuntó al desgaste que genera conseguir cosas y que luego con los cambios de directiva, el proceso volviera a cero. "Cada vez que hay cambio de directiva o de personas que están a cargo, hay que volver a entablar las bases, hay que volver a luchar por lo básico, volver a pedir condiciones mínimas. Y no estamos pidiendo nada del otro mundo: tener una ducha caliente, o tener baños disponibles, o un gimnasio sin colchonetas con hongos, cosas así (...) o traer mucha gente sin experiencia a cargos importantes".

La finalista de la Champions League femenina, pese a ausentarse en el último tiempo de La Roja, no cerró las puertas a regresar. "Yo nunca he dicho que estoy cerrada a volver a la Selección y que por ningún motivo lo voy a hacer, pero sí necesitaba un período de descanso, de reconexión conmigo y con mi familia, y estar tranquila. Y me ha hecho muy bien".

Endler está viendo opciones para ser madre

Otros de los temas que abordó, fue la posibilidad de ser madre en un futuro. "Yo, quiero ser mamá y quiero gestar, pero creo que no es el momento para mí todavía, y tengo la suerte de que Sofía puede hacerlo primero, pero tengo compañeras que no tienen esa opción".

La portera del fútbol francés confesó que congeló sus óvulos. "Sí, yo acabo de hacerlo porque es importante. Para una mujer los óvulos, ya a partir de los 30 y algo empiezan a envejecer (...). No es un proceso fácil, es duro, pero es importante sobre todo para las que no quieren ser madres todavía y quieren postergarlo un poco, que congelen los óvulos, porque nadie te asegura que después vas a poder ser madre".

Para cerrar, Christiane Endler comentó qué ha sido lo más duro en este proceso para almacenar sus óvulos. "El inyectarte hormonas produce muchos cambios en tu cuerpo. Sobre todo la recuperación no es tan fácil, demora varios meses y que se vuelva a adaptar el cuerpo y vuelva a la normalidad, toma su tiempo".