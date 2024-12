Claudio Bravo abordó los rumores sobre su vuelta al fútbol y la situación judicial de Jorge Valdivia

En medio de los rumores que indican que Claudio Bravo dejaría el retiro para sumarse al plantel de Colo Colo de cara al Centenario de la institución, el exguardameta de la selección chilena dio una entrevista a la Revista Velvet dónde se refirió a una eventual vuelta a las canchas, lo que más extraña del fútbol y varios otros temas de interés, como la situación judicial que afecta a un ex compañero: Jorge Valdivia.

Bravo se refirió a las informaciones que lo vinculan al Cacique y de acuerdo a sus dichos, hasta el momento de la realización de la nota, no han existido negociaciones para sacarlo del retiro.

"Si fuera cierto, habrían existido conversaciones, alguna reunión con alguien de los clubes, pero no hubo absolutamente nada", declaró.

El arquero Bicampeón de América, que anunció su retiro del fútbol el pasado 26 de agosto, reconoció que no extraña el fútbol y que solo destaca su entorno, además de tener ahora tiempo para hacer cosas que bajo el régimen de un futbolista profesional son complicadas de realizar.

"Lo que más echo de menos son las personas, las conversaciones con los utileros, con la gente que mantiene las canchas", comentó.

"La satisfacción de tener el tiempo a mi favor, sentir esa libertad que nunca tuve, de hacer lo que quiera", puntualizó.

El oriundo de Viluco expresó que con el correr de los años aprendió a que el fútbol es un tema laboral, por lo que pudo separar lo netamente profesional con lo personal.

"A los 10 años me inicié en esto y siempre me tomé el fútbol como un tema laboral, en el que dejé las emociones de lado, sólo me las guardaba para mi entorno. Perder un partido no me preocupaba, sí que a un hijo le fuera mal en el colegio. Hemos normalizado muchas situaciones y una de ellas es no tener las mismas emociones en el trabajo y en la casa", aseveró.

Claudio Bravo tuvo palabras para la situación judicial de Jorge Valdivia



El exportero también tuvo palabras para la situación que atraviesa Jorge Valdivia, quien está en prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua enfrentando dos denuncias de violación. Bravo se mostró apenado por lo que está viviendo su excompañero en Colo Colo y la selección chilena.

"Me genera tristeza. Con Jorge nos conocemos desde los 10 años, crecimos juntos en el deporte, en la vida. Conozco a sus padres, su entorno. Ver en esa situación alguien con quien compartiste muchas cosas dentro del fútbol me entristece (...) Ya no está en nuestras manos poder contribuir en esta situación compleja", declaró.