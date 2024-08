Claudio Bravo afirmó que estuvo lejos de tener un regreso al fútbol chileno: "No hubo una propuesta real"

Las horas posteriores al retiro de Claudio Bravo del fútbol profesional siguen dando que hablar, y de hecho fue el propio bicampeón de América con la selección chilena el que conversó en largo y extenso sobre las razones que llevaron a su decisión e incluso de la posibilidad que tuvo de haber tenido un "último baile" en el fútbol de nuestro país.

El guardameta remeció el mundo fútbol la noche de este último lunes al señalar que deja la actividad a sus 41 años, situación en la que ahondó esta jornada con mayor calma y en frío.

Bravo estuvo presente en el programa Los Tenores de Radio ADN, donde detalló las sensaciones que le produce este paso de dejar la actividad tras 23 años de una carrera repleta de éxitos y en la que quedó inmortalizado en la historia del fútbol chileno.

Bravo manejó opciones para seguir en el fútbol previo a su retiro

En el mencionado programa, Claudio Bravo expuso que: "Siento que dejé huella en todos los sitios, siempre lo pensé así y desarrollé mi carrera no pensando tanto en el legado, sino en que un trabajo. Siempre he sido un poco inquieto con todo tipo de cosas y lo mío desde hace algunos años se vuelve un poco monótono en el día a día, trasladado a la competición, el desgaste físico, las lesiones, los momentos buenos. Fue bueno sentirme en territorio neutral y no irme a las nubes con el éxito".

"Era muy difícil seguir ligado a esto. Tuvimos cinco o seis propuestas para continuar jugando. No era por lo económico, sino lugares para establecer la familia. Todas las propuestas eran de un año, extensible por alguno más. Con 42 años a la vuelta de la esquina, seguir haciendo este esfuerzo de trasladar a tu familia, tanto ellos y yo queríamos calmar la situación, establecer una vida más tranquila", remarcó.

El fallido regreso de Claudio Bravo al fútbol chileno

Incluso antes de poner fin a su etapa en Real Betis, hubo especulaciones sobre un posible regreso del mítico portero al fútbol chileno, vinculándolo a Colo Colo, club que lo formó en nuestro país, e incluso en más de una oportunidad su nombre estuvo entorno a una posible llegada a Universidad Católica.

Sin embargo, ninguna de esas opciones llegó a prosperar y fue el propio Bravo el que aclaró los motivos. "A O'Higgins fui porque me quedaba más cerca de mi casa (entrenó en el Monasterio Celeste). Sé que si voy a Colo Colo genero algo distinto que en Rancagua, donde puedo estar tranquilo. No tuve ninguna propuesta real de ningún club en Chile para competir acá".

"Sé el valor que tengo dentro del país y volver a Colo Colo o a algún club en Chile la exigencia es alta, competir y te pongan la mochila encima es un riesgo que lógicamente, estando habituado, lo asumes. El jugador no es el que sufre, es tu entorno. A mí la crítica no me produce nada, sé que hay cosas no buenas. Tienes padres, hermanos. No tengo la necesidad económica de seguir ligado al fútbol", añadió haciendo alusión a las críticas que han recibido Arturo Vidal o Mauricio Isla en algunos estadios del fútbol chileno.

¿Seguirá Bravo ligado al fútbol?

En la misma línea, Bravo se animó a proyectar el siguiente paso de su vida y si este seguirá ligado al fútbol en algún rol fuera de la cancha, escenario que no descartó.

"Tengo propuestas de todo tipo. Quiero estar tranquilo, vivir el día a día. Sería muy egoísta no seguir ligado a la actividad, con los años que llevo en esto. Siento que debo dedicar mucho tiempo a la gente joven, entregar algo ahí y después ir por cosas más difíciles, donde pueda seguir cumpliendo metas", cerró en su diálogo con Radio ADN.