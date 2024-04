Claudio Bravo: ¿Arabia como destino?

El portero nacional Claudio Bravo, que cumple 41 años la próxima semana, reconoció que no descarta buscar nuevos horizontes deportivos y que su retiro aún no lo resuelve, según dio a conocer en una entrevista al sitio 365scores.

Sobre la chance de ir al fútbol de Arabia Suadita, que emerge como un destino tentador para muchos futbolistas, el golero lo vio como una opción posible.

“¿Ir a Arabia? ¿Por qué no? Me gusta escuchar todas las propuestas y ofertas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando y creando me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe”, comentó.

El arquero de la selección chilena destacó que en medio oriente el fútbol está creciendo, gracias a la partida de destacados jugadores.

“Todo lo que promueva el fútbol me parece muy bien. Arabia Saudita ha sabido llevar grandes personalidades y jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera irse a la Liga Saudí. Fomentar la competencia en otros países y crear instalaciones para que los jóvenes también puedan entrenar es siempre positivo”, dijo.

Con contrato vigente en el Betis de Sevilla, Bravo señaló que el retiro del fútbol todavía no es un tema resuelto.

"De momento no estoy pensando en retirarme, pero he tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por la experiencia y por un club que me ilusione. Aún no he tomado una decisión, pero no me preocupa el futuro. Me estoy divirtiendo ahora, con el día a día y cuando llegue el momento tomaremos una decisión sobre qué hacer la próxima temporada”, comentó.

Por ahora Bravo dice que le preocupa su presente en el Betis y la “Roja”. "Ahora estoy centrado en el Betis y en volver a la Selección, y no miro más allá, ya habrá tiempo más adelante para evaluar las posibilidades y determinar mi futuro".

El próximo desafío para Bravo y el Betis será frente al Celta de Vigo, mientras que por la selección será la Copa América de Estados Unidos, donde Chile debuta con Perú el 20 de junio.