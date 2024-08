Claudio Bravo se toma con calma su futuro: “Espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante”

Pasan los días y Claudio Bravo sigue sin encontrar club para seguir su carrera en el fútbol profesional. Ya cerrado el libro de pases en el Campeonato Nacional, las posibilidades del guardameta nacional se centran en el extranjero dónde rumores lo han situado en la MLS, aunque en su momento versiones de prensa lo sitúan como opción de ser parte del cuerpo técnico del entrenador Josep Guardiola.

A la espera de tomar una definición final, el histórico capitán de la selección chilena participó de una entrevista con el Instituto Nacional del Fútbol dónde analizó su futuro en el fútbol.

“Espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, o seguir haciendo cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido siempre es tener tiempo para estar tranquilo, para disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”, sentenció.

Las opciones que maneja Claudio Bravo

De no seguir ligado al fútbol como jugador profesional, una de las opciones que maneja Claudio Bravo es iniciar su carrera como entrenador. El portero es un jugador de una gran trayectoria y toda esa experiencia perfectamente la puede transmitir en esta nuevo rol.

“Con el correr del tiempo, con la carrera que uno ha tenido, va absorbiendo cosas y, claro, he tenido la suerte de estar en buenos clubes, al lado de grandes futbolistas. También buenos entrenadores, que te van aconsejando, que te dicen que no lo dejes pasar, que tienes condiciones para poder ser técnico el día de mañana. Y eso despierta el apetito para serlo”, señaló.

Bravo fue consultado sobre las características que debe tener un buen entrenador.

“Lo fundamental es la credibilidad. Para que un técnico pueda desarrollar sus ideas y su metodología debe tener credibilidad, sino es complejo tener una persona en frente y que no creas en su proyecto, en su manera de jugar o en los trabajos que realiza”, reconoció.

En ese sentido, manifestó que a lo largo de su carrera ha sido dirigido por grandes entrenadores y que de cada uno de ellos ha podido sacar enseñanzas, las que sin duda puede aplicar a futuro en caso de decidir trabajar en esa faceta en el fútbol.

“He tenido grandes técnicos, entrenadores con diferentes formas de explicar el fútbol, de desarrollarlo, competir y jugarlo. Es complejo elegir uno, pero de los diferentes técnicos que he podido tener pude sacar muchas lecturas de cada uno, de la personalidad de unos, la inteligencia de otro, no me quedaría con uno especial, pero de cada uno guardo los mejores recuerdos y también cosas negativas que a futuro no me gustaría desarrollar”, apuntó.

Sobre los técnicos nacionales y las pocas opciones que tienen éstos en el extranjero, Bravo fue enfático en señalar que los DT surgidos en el país le faltan oportunidades y que acá en Chile se les da prioridad a los que vienen desde el extranjero.

“Creo que el técnico nacional no tiene muchas oportunidades y las oportunidades que tienen se limitan a pocos resultados. Creo que si el técnico nacional tiene las oportunidades y a la mínima que tenga malos resultados se va para afuera será difícil que salgan más técnicos y que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera posible y puedan tener una carrera en el extranjero. Cuando a uno le dan la oportunidad, creo que es válido respaldarlo cuando las cosas andan bien y soportar las rachas malas y no a la primera hacer cambios.

“Creo que eso falta en Chile, que los técnicos nacionales tengan más oportunidades ya que cuando se cesa a algún técnico en algún club, la mirada está más puesta en el extranjero que de forma interna”, declaró.