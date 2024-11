Asumen el descenso: Cobreloa da marcha atrás en su denuncia contra Huachipato

El desenlace del Campeonato Nacional terminó siendo un enorme lamento para Cobreloa, que vio sentenciado su descenso a la Primera B del fútbol chileno al quedarse cortos en el resultado que necesitaban en su visita a O'Higgins, en Rancagua.

Los loínos solo vencieron por 3-0 al elenco Celeste cuando precisaban de 8 goles de ventaja para poder salir de la zona roja de la tabla de posiciones y asegurar la permanencia, por lo que aquel escenario lo condenó a perder la categoría.

Antes de aquel encuentro con O'Higgins, en Cobreloa habían advertido igualmente de tener preparada una denuncia en contra de Huachipato por espionaje, algo que finalmente no prosperó como lo tenían pensado en Calama.

Cobreloa asume su descenso a la Primera B

Si bien en Cobreloa preparaban su ofensiva en los escritorios contra Huachipato, dicha posibilidad se esfumó de manera rotunda en el inicio de esta semana, ya terminado el Campeonato Nacional.

Esto, ya que en propias palabras del presidente del club calameño, Marcelo Pérez, no tuvieron las pruebas suficientes para acusar al elenco de Talcahuano.

"No hay antecedentes para presentar algo. La resolución fue muy enfática contra Universidad de Chile y no hay una prueba concreta. El tema pasa por el espionaje, pero hay un problema en nuestro reglamento y no hay pruebas suficientes para llevarlo. En este minuto se tendría que descarta", declaró el timonel de Cobreloa al sitio En La Línea.

"Hemos hecho consultas a varios abogados, para tranquilidad de la gente. Lamentablemente, las opiniones jurídicas son concluyentes. No hay ninguna evidencia para presentar cualquier denuncia por espionaje", remarcó al respecto de su frustrada idea contra Huachipato, escenario en el que asumen su descenso de cara a la temporada 2025 del fútbol chileno.