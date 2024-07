Este martes las autoridades regionales de la Región de Los Lagos y Carabineros realizaron una nueva visita inspectiva al Estadio "Chinquihue” de Puerto Montt, como manera de inspeccionar las medidas de seguridad de cara al partido amistoso que sostendrán el elenco local y Colo Colo el próximo miércoles 17 de julio.

Según informó la dirigencia del conjunto “salmonero”, esta fue la tercera visita que realizaron las autoridades regionales junto a Carabineros al Estadio Chinquihue y en la ocasión los dirigentes del Velero dieron a conocer a las autoridades los trabajos y mejoras que se han hecho en el recinto deportivo, como cámaras de seguridad, iluminación y trabajos de mantención, con el fin de enfrentar éste y otros compromisos.

“Hemos trabajado bastante en la realización de este amistoso. Carabineros cada vez está más contento con lo que hemos hecho en relación a cámaras, iluminación, cierres perimetrales, etc. Tuvimos anteriormente estadio lleno ante Osorno por Copa Chile y no hubo problemas. La diferencia ahora es de noche, pero es algo que no debiese cambiar”, dijo Héctor Gaete, presidente de Deportes Puerto Montt.

Autoridades definen horario para amistoso Puerto Montt vs Colo Colo en Chinquihue

Durante la jornada de este miércoles se realizará una nueva reunión en la que deberá quedar definido el horario del partido (se habla preliminarmente de las 20:00 horas) y el aforo permitido para dicho encuentro. Las entradas se venderán a través del sistema Ticketmaster.

El partido está agendado para el próximo miércoles 17 de julio y será transmitido para todo el país a través de las pantallas de Zapping Sports.