Claudio Aquino espera por su debut y se fija sus principales metas en Colo Colo

Llegó de Vélez Sarsfield como la figura del torneo argentino, sin embargo, pasaron los días y Claudio Aquino, que terminó de jugar los últimos días de diciembre, no se incorporaba a las prácticas de Colo Colo, de hecho no fue a la parte de la pretemporada que desarrollaron en Uruguay.

El temor de los parciales del Cacique no fue menor, les inquietaba que el que está llamado a manejar los hilos del juego del elenco Popular no estuviera entrenando abajo las órdenes de Jorge Almirón, y que esto se postergara. Más dudas se generaron todavía cuando no pudo estar disponible para el partido que enfrentaron a Racing, y donde Colo Colo sufrió una derrota inapelable.

Aquino sabe que en Colo Colo hay que ganarlo todo

El talentoso mediocampista desde hace unos días se incorporó a las prácticas del Cacique, y en conversación con el sitio del club, acompañado de una música no del todo alegre, manifestó su gratitud por las muestras de afecto: “Desde el primer momento que llegué me recibieron muy bien, me brindaron todo su cariño, así que espero devolverles todo eso dentro de la cancha que es lo que yo sé hacer que es jugar al fútbol”.

Junto con reconocer que se encontró con un grupo unido de jugadores, Aquino, planteó estar cierto de lo que se celebra esta temporada y los objetivos que hay: “Estoy al tanto del Centenario del club. Colo Colo es un club grande donde se te exige ganar todo lo que se juega, hay que prepararse de la mejor manera para poder hacerlo, y a partir de eso empezar a pensar en el torneo, y después en todo lo que viene porque este club te exige y hay que estar preparados”.

Por ahora no es claro cuando tendrá su estreno del “diez”, ya que al suspenderse la Supercopa, y seguir aún a pie firme el paro de futbolistas, es una incógnita de cuándo será el siguiente partido del Cacique, que tiene la intención de llevar a cabo un amistoso, pero que también está sujeto a confirmación por parte de los organismos del poder, que últimamente ponen múltiples condiciones, por la violencia que no ha sido controlada.

