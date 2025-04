Claudio Aquino: "Sé que puedo dar más en Colo Colo, pero no es fácil adaptarse"

Claudio Aquino, uno de los refuerzos que generó más expectativa en Colo Colo para esta temporada, habló sin rodeos sobre su rendimiento en el equipo albo y admitió que está "al debe" en su aporte futbolístico. En conversación con los medios, el ex Vélez explicó que todavía está en proceso de adaptación tanto al fútbol chileno como al funcionamiento interno del club.

"No es fácil adaptarse a un fútbol diferente o a un equipo donde no me conocían del todo. Hay que entender a los compañeros y que ellos me entiendan a mí. Sé que puedo aportar algo más, pero tengo que seguir trabajando y mejorando", señaló con autocrítica el volante argentino.

La crítica de Claudio Aquino y su compromiso con el club

Consultado por su posición ideal, Aquino reveló que en Vélez destacaba como "enganche suelto", pero que está dispuesto a jugar donde el DT lo necesite. Además, lanzó una crítica directa al sistema de minutos obligatorios para jugadores Sub 21: "No le encuentro lógica. No es fácil para los chicos. Hay que ayudarlos a crecer, no presionarlos solo por sumar minutos".

También reafirmó su compromiso con la camiseta alba y el proyecto deportivo: "Mientras tengamos vida en todo lo que estamos compitiendo, vamos a pelear. El hincha puede quedarse tranquilo, porque por este equipo vamos a dejar la vida".

Apoyo incondicional de los hinchas y dolor por los fallecidos

Por otro lado, Aquino se refirió al importante rol que juega la hinchada colocolina. Este partido ante Coquimbo Unido marcará el regreso de los fanáticos al estadio tras lo ocurrido en el duelo frente a Racing, jugado a puertas cerradas por los incidentes frente a Fortaleza.

"La gente es muy importante. En partidos que íbamos abajo en el marcador, alentaban más fuerte. Eso no me pasó en muchos lugares. Agradezco el apoyo y aprovecho de mandar un saludo a las familias de los fallecidos, siempre los tenemos presentes", declaró.

El jugador subrayó que esperan poder entregarle una alegría a los hinchas y que la energía de la gente se ha vuelto un pilar para el equipo: "Queremos darles una victoria, sabemos lo que significan para nosotros".

Colo Colo se medirá ante Coquimbo Unido este sábado a las 16:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo clave para seguir en carrera en el Campeonato Nacional.