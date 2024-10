Correa tras su gol en Colo Colo: "Tenemos la fuerza del pueblo, que nadie más la tiene"

Javier Correa fue la gran figura del Colo Colo vs UC disputado en el Campeonato Nacional, por el duelo pendiente de la Fecha 24.

A raíz de su gol, cuando quedaban apenas tres minutos para el final del tiempo reglamentario, el cabezazo que metió en el arco que está por delante de la tribuna popular del Cacique no fue cualquiera y dejó declaraciones llenas de emoción.

Correa le mandó potente mensaje al pueblo de Colo Colo

"Me siento muy contento por el gol, ya que sabemos que no tenemos margen de error, que tenemos que seguir enfocado en nuestro trabajo como el primer día que llegue. Estoy convencido que nos irá muy bien, pero ahora mismo estoy feliz de darle una alegría al a gente que todos los días me viene apoyar, que pase lo que pase nos viene a alentar", de claró

Y antes de retirarse con su enésima ovación, el delantero argentino dejó una frase para enmarcar sobre los más de 40 mil hinchas que llegaron al Estadio Monumenta y quienes siguen al equipo.

"Soy muy honesto, lo dije, me voy contento ahora y quiero agradecerle a mi señora con mis hijos que estado nuevo esto para nosotros, porque tenemos la fuerza del pueblo, que nadie más la tiene", cerró.