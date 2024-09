El 1x1 de Colo Colo ante River Plate: El gran esfuerzo no alcanzó para avanzar en la Libertadores

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero dejó una gran imagen ante River Plate, tanto en Santiago como en esta jornada en el Estadio Más Monumental de Núñez en Buenos Aires.

La derrota por 1-0 no dejó una mala sensación en su equipo ni sus hinchas y fueron solo los detalles los que dejaron fuera al equipo.

El 1x1 de Colo Colo ante River Plate en la Copa Libertadores

Brayan Cortés (5,0)

No participó demasiado, lo que denota que River no se acercó demasiado a su arco. Colo Colo controló bien y cuando le llegó el balón al arquero, éste respondió.

Alan Saldivia (4,0)

No tuvoi responsabilidad en el gol, pero se le vio nuevamente poco fino con la pelota en los pies y muy exigido en los cruces, lo que no ocurría antes de su lesión. Tiene mucho por mejorar.

Emiliano Amor (5,5)

El mejor de la defensa de Colo Colo, no solo en este partido sino que en la llave. Este partido fue de los que le gustan, con bastante refriega y juego aéreo. Su falla en el gol fue cabecear hacia el centro, pero fue con apuro. Llegó a cabecear en la última jugada del partido, en busca del empate.

Erick Wiemberg (5,0)

Correcto partido del stopper por izquierda en este partido. Dio mucha salida al equipo por su lado, aunque también se vio sobrepasado en algunas ocasiones por la velocidad de Maximiliano Meza y Santiago Simón.

Mauricio Isla (4,0)

No dio en este partido lo que se espera de él. Pareció siempre fuera de timming en el primer tiempo, pasando cuando no correspondía y no llegando a algunos balones en profundidad. En el complemento fue más protagonista, pero no fue factor, siendo reemplazado por Cristian Zavala.

Esteban Pavez (5,0)

Tuvo buenas y malas en la entrega. Se animó con un remate a portería y en el retroceso sufrió en algunas ocasiones.

Leonardo Gil (3,5)

Impreciso en la entrega y tuvo responsabilidad en soltar la marca en el gol de River Plate. Por actitud no se quedó y si falla pases es porque arriesga.

Arturo Vidal (4,5)

Mucho ímpetu y despliegue, como es de costumbre. En el primer tiempo no fue muy protagonista y en el complemento mejoró en eso. De todas formas, no fue su actuación más lúcida.

Lucas Cepeda (5,0)

Gran actitud y personalidad del formado en Santiago Wanderers. Además, ganó varios duelos que permitieron al Cacique progresar en la cancha, aunque falló varias veces en la última entrega.

Carlos Palacios (3,5)

Poquito de la Joya. Su problema en esta jornada fue la intensidad, ya que siempre fue anticipado por la buena lectura que hizo Marcelo Gallardo de su capacidad. Además, filtró pocos pases.

Javier Correa (4,0)

Tuvo una llegada y fue al inicio, cayéndose en un remate en el que debió apoyarse. Es colaborador, pero aún no muestra efectividad donde debe hacerlo, en el área.

Guillermo Paiva, desde los 66' (4,0)

Lo mismo que Correa. Tuvo una chance tras un pase profundo, pero no llegó. Porfeó, luchó y ayudó, pero no está fino en el área rival.

Gonzalo Castellani, desde los 75' (4,0)

Correcto en las entregas, pero no arriesgó demasiado. No daba la impresión que fuera un jugador que iba a cambiar el partido y no lo hizo.

Cristian Zavala, desde los 75' (5,0)

Entró muy bien, punzante y "picante". Falló poco y tuvo la mejor jugada de Colo Colo en el segundo tiempo, con un remate que repelió el arquero Franco Armani.

Marcos Bolados, desde los 81' (4,0)

No ingresó muy bien. Se juntó en alguna ocasión con Cristian Zavala, pero no estuvo inspirado en general y perdió algunos balones que pudieron tener mejor destino.