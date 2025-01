Erick Pulgar confesó que quiere jugar en Colo Colo para cumplir particular promesa

Erick Pulgar fue uno de los nombres importantes en este mercado de pases sonado en Universidad Católica y Colo Colo, pero el propio volante de la selección chilena cerró el tema.

Pulgar tiene contrato con el Flamengo hasta fin de año y su intención es respetar ese acuerdo con el club más popular de Brasil.

Pero, eso no quiere decir que el jugador no tenga claro cuál será su próximo destino y ese parece estar teñido de blanco y negro.

Erick Pulgar quiere jugar en Colo Colo

Erick Pulgar fue la estrella invitada de la última transmisión del streamer nacional BykingCL, quién le preguntó dónde le gustaría jugar y el volante del Flamengo respondió sin dudar: “Miramar Sureste”.

Los presentes en la transmisión no creyeron mucho que Pulgar quisiera volver a su club de barrio en Antofagasta, por lo que preguntaron directamente si quería jugar en Colo Colo y el seleccionado chileno dijo "Si, si no mi abuelo me va a penar toda la vida. Estoy cagado".

De todas formas, Erick Pulgar dejó muy en claro que si eso pasa será en 2026, porque quiere cumplir con su contrato en el Fla.

La confesión de Erick Pulgar