Universidad Católica y Flamengo en guerra por Erick Pulgar

Erick Pulgar es uno de los puntos altos del Flamengo, es considerado titular indiscutido por el nuevo DT Filipe Luis y hace poco fue homenajeado por sus 100 partidos en el Rubro-Negro. Pero todo ese amor ahora es tensión, luego de que el seleccionado chileno considerara una oferta de la Universidad Católica.

Pulgar rechazó extender su contrato con Flamengo hasta el 2028, también rechazó una oferta del fútbol de Emiratos Árabes por 4 millones de dólares, y para ambos casos argumentó motivos personales.

En ese escenario apareció la UC con la intención de repatriarlo y Erick Pulgar está abierto a escuchar la oferta.

Erick Pulgar jugó en la UC entre 2014 y 2015. Foto: Imago

La UC busca un préstamo por Pulgar

Universidad Católica no tiene mucho presupuesto para este mercado de pases, por eso se apoyarán más en la gestión y la buena llegada de José María Buljubasich con los representantes para conformar el plantel.

Así, la UC quiere el préstamo de Erick Pulgar por una temporada y sin opción de compra, informó la agencia RTI Esporte.

El mismo medio asegura que el mediocampista chileno está abierto a negociar y con mucho interés de retornar al fútbol chileno para estar más cerca de su familia.

🚨Erick Pulgar vai sair do Flamengo? Universidad Católica tem interesse no jogador.https://t.co/SyoMP6I2mO — RTI Esporte (@rtiesporte) December 19, 2024

Flamengo va a dar la pelea por Pulgar

El Flamengo no quiere desprenderse de uno de sus jugadores titulares. Los de Río de Janeiro no pierden la esperanza de renovar a Pulgar hasta el 2028 y con un aumento de sueldo considerable.

El problema para el Fla es que si Pugar no acepta, puede irse gratis a dónde él quiera en diciembre del 2025.

Ante la oferta de la UC, Flamengo no estaría dispuesto a negociar un préstamo por el jugador. Pero no tendría problema a sentarse a negociar si los Cruzados aceptan pagar la cláusula de rescisión de contrato, que asciende a 20 millones de dólares.