Universidad Católica celebra el regreso de un valioso jugador tras rebelde lesión

Universidad Católica enfrentará este fin de semana del 10 de mayo un partido en el que no se juega nada, pero que le servirá para tratar de recuperar confianza tras la amarga derrota en el Clásico Universitario el pasado 3 de mayo.

En el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2025, la U. Católica, que ya se encuentra eliminada de este torneo, deberá medir fuerzas igualmente en su duelo con Everton, el cual se llevará a cabo en el Estadio Sausalito, en Viña del Mar.

Y, pese a tener que jugar por cumplir con su participación en el torneo, en los Cruzados igualmente recibieron una gran noticia que los motiva a sacar un buen resultado frente a los Ruleteros de cara a lo que se viene por delante.

U. Católica vuelve a tener a disposición a una de sus figuras

Desde el pasado mes de abril que Universidad Católica había perdido por lesión al joven Juan Francisco Rossel, quien a inicios de dicho mes había tenido su último partido jugado.

Y, si bien en el Clásico Universitario el seleccionado sub 20 ingresó en el tiempo de adición, recién este viernes el mismo dio a conocer que está a plena disposición del equipo y el técnico Tiago Nunes. "Sufrí una lesión en el partido con Unión La Calera, allá en Temuco. Fue un esguince grado 2. Recuerdo que paré tres días, un periodo que debería haber sido más largo, mínimo dos semanas, pero por querer estar, me apuré y me doblé el tobillo de nuevo contra Cobresal", aclaró sobre su situación.

"Ya estoy mejor. La lesión cada vez la voy dejando de lado. En los entrenamientos me he sentido bien y ya estoy al 100 para poder volver a la competencia y ganarme un puesto", avisó Rossel, quien hace sonreir a Tiago Nunes y su cuerpo técnico de cara a los próximos desafíos de los Cruzados en la primera rueda del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega la UC?

Universidad Católica chocará con Everton este domingo 11 de mayo en el Estadio Sausalito, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2025.

Dicho compromiso entre los de la precordillera y el cuadro Oro y Cielo está programado para disputarse desde las 17:30 horas de nuestro país.