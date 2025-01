¿Estará disponible? Aseguran que Colo Colo contactó a Emiliano Amor para ver si quiere volver al club

La inesperada partida de Maximiliano Falcón de Colo Colo provocó un terremoto en el cuadro popular ya que la salida del defensor uruguayo del equipo hizo variar la búsqueda de nuevos fichajes para el equipo que dirige Jorge Almirón.

Ahora la dirigencia colocolina debe enfocarse en además de conseguir un extremo, buscar un nuevo defensor que acompañe a Alan Saldivia en el bloque defensivo. Si bien la casi segura llegada de Sebastián Vegas le da un respiro al técnico colocolino, éste desea un nuevo jugador en dicha posición, por lo que la búsqueda de futbolistas se ha vuelto una necesidad en el Estadio Monumental.

En las últimas horas se comentó sobre un eventual interés en el joven jugador de Everton de Viña del Mar, Vicente Vega, así como también en Iván Román de Palestino, pero la juventud y poca experiencia internacional de ambos futbolistas nacionales es lo que les juega en contra para arribar a Macul ya que, de acuerdo a lo informado por Daniel Arrieta en TNT Sports, Colo Colo irá a buscar un central de jerarquía, alguien que ya está probado.

😯 Pareciera que el joven central no convence del todo en Colo Colo https://t.co/reZOqQ2cu8 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) January 17, 2025

¿Emiliano Amor puede volver a Colo Colo?

Ante la escasez de futbolistas para el puesto, en las últimas horas surgió la información de que Colo Colo estaría contactando a Emiliano Amor para saber si estaría disponible para volver a colocarse la camiseta del Cacique tras salir de la institución a finales de 2024.

De acuerdo a una información entregada por Verónica Bianchi en el programa MediaPunta, Daniel Morón ya se contactó con el futbolista de 29 años para saber su situación.

“La información que manejo, que me lo contaron hace unas dos horas aproximadamente, y me la guardé para MediaPunta, es que desde Colo-Colo, preguntaron por Emiliano Amor”, comenzó señalando la periodista.

“En Colo Colo preguntaron por Emiliano Amor. Hubo un llamado a Argentina. A mí me dicen que el que llamó fue Morón. No tengo yo la certeza, pero me dicen que habría sido Morón el que llamó al entorno de Emiliano Amor”, agregó la comunicadora.

¿Y SI REGRESA EMILIANO JAVIER AMOR, ALB@S? 🤔👇🏻 | Durante el programa MediaPunta, la periodista Verónica Bianchi lanzó la información que a Emiliano Amor 🇸🇾 lo contactaron desde Colo Colo para sondear sus condiciones 😲 pic.twitter.com/PWGIiToclI — En La Ruca (@enlarucacl) January 17, 2025

Bianchi aclaró que el llamado del Gerente Deportivo de los albos fue solo para hacer un sondeo sobre la actualidad del defensor, quien aún no encuentra club desde su salida del Monumental.

“No para ofrecer directamente algo, pero sí para preguntar en qué estaba, para sondear. Y lo que yo sé es que el jugador no se cierra a la opción de volver a Colo Colo”, dijo.

“Yo no estoy diciendo que esto se vaya a dar, sólo estoy diciendo que Colo-Colo preguntó”, cerró.