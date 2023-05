Expareja de Jordhy Thompson se lanzó contra Gustavo Quinteros: Que no me provoque

Camila Sepúlveda, expareja y denunciante de Jordhy Thompson, lamentó el regreso del futbolista en Colo Colo y se mostró desafiante ante la defensa del director técnico Gustavo Quinteros en conferencia de prensa.

"Me tienen podrida ellos y las estupideces que hablan... Que no me provoquen porque con un par de videos, fotos y pantallazos dejo la cagá en todos lados, porque a mí nadie me deja de mentirosa. Que dejen de hablar del tema porque mucha paciencia ya no tengo", expresó Sepúlveda en redes sociales.

Quinteros dijo en conferencia de prensa sobre Thompson: "Yo no le hago caso a las críticas, le hago caso a la Justicia y a los médicos que son los especialistas para la recuperación una persona, que es lo que tenemos que hacer".

Todo esto lo hizo la afectada a través de una pregunta que le hicieron en Instagram, donde también se menciona un director de Colo Colo, aunque no se especifica.

De todas maneras, quien ha hablado del tema aparte de Quinteros en las últimas horas es el director deportivo Daniel Morón.