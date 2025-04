Expresidente de Colo Colo le bajó el perfil al posible arribo de Alexis Sánchez a U de Chile

U de Chile pasa por un gran momento futbolístico. Los azules vienen de vencer a Deportes La Serena y recuperar terreno en el Campeonato Nacional 2025, lo que se suma a las grandes actuaciones en la Copa Libertadores 2025, donde marchan líderes del Grupo A con puntaje ideal.

Sin embargo, esto no es lo único que mantiene ilusionados a los hinchas de la U. Y es que en los últimos días ha ido tomando fuerza la noticia de que Alexis Sánchez podría llegar a reforzar al equipo de cara al segundo semestre. De hecho, ya se habrían iniciado las conversaciones entre ambas partes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Ex presidente de Colo Colo le restó importancia a Alexis Sánchez

Si bien en U de Chile se ilusionan con el posible arribo de Alexis Sánchez, en la vereda de al frente parece no gustarles este supuesto movimiento del mercado. Peter Dragicevic, expresidente de Colo Colo, se refirió a esta situación y le bajó el perfil a la noticia.

“Dada las circunstancias actuales lo veo como una misión imposible, esto de Colo Colo y las consecuencias lamentables que va a traer el comportamiento de los hinchas le va a significar una merma importante en su presupuesto”, dijo a Bolavip sobre la posibilidad de que los albos vayan tras los pasos del Niño Maravilla.

“Alexis Sánchez va a estar fuera del alcance de Colo Colo, porque ya tiene un plantel caro y hay que asumir los castigos, jugar sin público, y eso va a repercutir. Tampoco le podemos pedir milagros a Blanco y Negro”, añadió.

Sin embargo, el exmandamás del Cacique le bajó el perfil al posible arribo del tocopillano a U de Chile. “Capaz que así sea, espero que en Colo Colo estén a la altura, tampoco Alexis Sánchez es Messi, es un buen jugador, así como lo es Charles Aránguiz, que a mí me encanta, o Arturo Vidal. Pero este partido se juega de once por lado, uno de los once no va a cambiar nada”, concluyó.