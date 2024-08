Fichaje de Colo Colo confesó las "presiones" que sufrió en Unión Española

Hace unas semanas, y a poco del cierre del libro de pases, el defensa Jonathan Villagra fue anunciado como el último refuerzo de Colo Colo para esta temporada.

Una vez ratificado en la escuadra de Jorge Almirón, el futbolista denunció una situación preocupante en el equipo que militó antes de llegar al Cacique.

Jonathan Villagra detalló "presiones" de Unión Española antes de llegar a Colo Colo

El último duelo oficial disputado por Jonathan Villagra fue el 11 de mayo, en el empate 2-2 entre Huachipato y Unón Española, donde fue titular. Luego de aquello fue "congelado" por el elenco hispano, quienes buscaban la permanencia del zaguero en Santa Laura.

Y tras no ver resultados positivos sobre la extensión de su contrato, la dirigencia de Independencia decidió aplicar "presiones" en su contra, a pesar de permanecer durante ocho años en la institución deportiva; olla que destapó luego de sus primeras horas en Macul.

"El primer semestre fue muy movido y yo estaba enfocado en Unión, hasta que llegó el momento en el que me dijeron que si no renovaba mi contrato con el club no iba a jugar más", confesó Villagra en DSports.

Villagra contó por qué decidió fichar por Colo Colo

Las "presiones" sufridas en el elenco hispano se dieron en el contexto del interés del cuadro Popular y Universidad de Chile, quienes se pelearon hasta el último día del mercado de pases al futbolista.

"Lo que yo quería era otra cosa, ya que estaba buscando algo nuevo, necesitaba un nuevo comienzo para cambiar mi forma (de jugar). Y se dio la oportunidad de venir a Colo Colo, pero fue muy movido porque también estaba lo de la U, pero esperé hasta este último tiempo lo del Cacique", añadió.