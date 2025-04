¿Hay retorno? La sorpresiva cláusula que le abre las puertas de Colo Colo a Matías Moya

Las polémicas en el mercado de fichajes de Colo Colo fueron el centro de atención en el periodo previo a las competencias nacionales, y una de ellas fue la sorpresiva salida de Matías Moya del Cacique, quien expresó su descontento por no tener suficientes minutos en el equipo de Jorge Almirón.

Los dichos de Moya no cayeron bien en la dirigencia del cuadro albo, por lo que a la brevedad fue presentado en Deportes Iquique mediante un préstamo por toda la temporada. Es por ello que se genera el cuestionamiento si Moya volverá a vestir la camiseta del Cacique en el futuro, más aún que durante las últimas horas se conoció un detalle de su contrato que le podría asegurar un segundo episodio con Colo Colo.

El detalle que podría amarrar a Moya a Colo Colo

Durante esta jornada surgieron dos informaciones sobre el contrato que mantienen Colo Colo y Deportes Iquique por Matías Moya. El primero, entregado por el medio En Cancha, refleja que tras el término del préstamo entre el volante argentino y los Dragones Celestes, no volvería a Colo Colo, debido a que el Cacique no tiene intención de renovar con el jugador y no está considerado por Jorge Almirón.

Tras la información de que Matías Moya tenía prácticamente las puertas cerradas del Cacique, el medio Dale Albo visibilizó un detalle en el acuerdo entre los albos y Deportes Iquique, el cual trata de que si el volante juega la mitad de los partidos con los Dragones Celestes, su contrato con Colo Colo se renovará automáticamente.