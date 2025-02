Jorge Almirón no se guardó nada por la polémica expulsión de Claudio Aquino ante San Felipe

El contundente triunfo de Colo Colo sobre Unión San Felipe en Copa Chile solo se vio empañado por la expulsión de Claudio Aquino en el desenlace del compromiso, una acción que generó bastante molestia en la interna de los albos una vez sonó el pitazo final del partido.

El volante argentino vio la tarjeta roja directa de parte de la árbitra Dione Rissios a los 88' minutos de juego, producto de lo que fue considerado como una falta temeraria de parte del jugador colocolino hacia un rival.

Eso sí, la jueza principal se apoyó en el cuarto árbitro para determinar la expulsión de Aquino, algo que fue advertido por el DT del Cacique, Jorge Almirón, quien se descargó al respecto.

⏰89' | Colo-Colo 4️⃣-0️⃣ U. San Felipe



🤔 Nos quedamos con 10 jugadores por la expulsión de Claudio Aquino #VamosColoColo • #Centenar100 — Colo-Colo (@ColoColo) February 13, 2025

Almirón no quedó para nada contento con el arbitraje ante San Felipe

En rueda de prensa, Almirón abordó la polémica que involucró a Aquino y la roja que recibió, aunque vale decir que exculpó a Dione Rissios y apuntó sus críticas hacia los colaboradores de la árbitro.

"Ella (Rissios) no ve la jugada y es el cuarto árbitro el que expulsa a Claudio. Fue exagerado, no tenía que ser expulsión, veremos si es que se puede apelar, si no hay agresión, no hay golpe. Es una lástima", expresó el estratega del Popular.

Quien actuó como cuarto árbitro en el partido entre colo Colo y el Uní Uní fue Mathías Riquelme, quien asistió a la principal en la decisión de mostrarle la roja directa a Aquino sobre los minutos finales del cotejo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en Copa Chile?

Si es que Colo Colo decide apelar a la expulsión de Aquino tendrá tiempo, ya que deberán pasar unos días para que se de a conocer el informe arbitral de este compromiso.

Además, el próximo desafío de los albos en Copa Chile será recién el próximo 22 de marzo, cuando vuelvan a verse las caras con el elenco del Aconcagua, en condición de visita.