Jorge Almirón sufre nuevo castigo de la ANFP y se perderá un partido clave de Colo Colo

Colo Colo se quedó con un exigido triunfo sobre Unión La Calera el pasado domingo, por la Fecha 13 del Campeonato Nacional, encuentro en el que el Cacique no pudo contar con su técnico Jorge Almirón en la banca debido a la suspensión que tuvo que cumplir.

Almirón no pudo estar presente junto a sus dirigidos ante el elenco Cementero debido a la fecha de castigo que recibió por haber evadido una conferencia de prensa posterior al duelo con Ñublense del pasado 19 de mayo.

Una situación que se volvió a repetir de parte del DT albo luego del encuentro en que el Popular goleó a Unión Española el pasado 24 de mayo, una rueda de prensa en la que solo se limitó a decir que se presentaba "para no ser sancionado ni el club", actitud que le costó recibir una nueva denuncia de parte de la Gerencia de Ligas de la ANFP, lo que volvió a propinarle otro cachetazo al ex estratega de Boca Juniors.

Nuevo castigo para Jorge Almirón: ¿Qué partido se pierde?

Por la tarde-noche de este último martes tuvo lugar una nueva sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, en la cual se decidió sancionar con otra fecha de suspensión a Jorge Almirón entorno a aquella polémica conferencia tras el triunfo sobre los hispanos.

Esto provoca que Almirón se perderá el duelo entre el Cacique y Deportes Iquique del próximo jueves 12 de junio, el primer partido pendiente de los tres que debe la escuadra de Macul, y que puede resultar clave en el repunte que han estado teniendo en las últimas fechas del campeonato.

"El Tribunal no considera que haya un vacío en la norma, este tribunal considera que esa conferencia de prensa (tras Unión Española) no se ofreció. No analizamos el tema de marcar el precedente, sino que la norma es clara de que los cuerpos técnicos tienen que estar disponibles después de un partido para realizar una conferencia de prensa, y esta no se realizó", explicó sobre el castigo Simón Marín, secretario del organismo.

Los números de Almirón en Colo Colo este 2025

En la presente temporada, turbulenta para Almirón en su estadía en Colo Colo, el entrenador trasandino ha dirigido 22 partidos entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, registrando solo 8 triunfos, mismo número de derrotas y 6 empates.