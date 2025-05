La nueva denuncia que perturba la calma de Jorge Almirón en Colo Colo

Posiblemente el último mes ha sido el más acontecido del entrenador Jorge Almirón en Colo Colo, pasando de estar con un pie y medio fuera del club a luego recibir el respaldo de Blanco y Negro y ratificarse su continuidad al mando del primer equipo, una situación que sin dudas no tuvo del todo tranquilo al argentino.

Toda esa incertidumbre que atravesó días atrás Almirón se fue apaciguando desde el pasado fin de semana, cuando Colo Colo levantó cabeza en el Campeonato Nacional con una goleada sobre Unión Española y luego, el pasado jueves, le dijo adiós a la Copa Libertadores con un trabajado triunfo sobre Atlético Bucaramanga.

Así, parecía que la tranquilidad iba volviendo de a poco para Almirón y su estadía en el Cacique, pero a horas de que los albos vuelvan a la cancha por el campeonato local para su duelo con Unión La Calera, se conoció de una nueva denuncia que seguramente no tendrá del todo calmo al estratega trasandino.

¿De qué trata la nueva denuncia sobre Jorge Almirón?

Bien es sabido que Almirón no podrá sentarse en la banca de Colo Colo este domingo para el duelo con La Calera, debido a que debe cumplir una fecha de suspensión al haber evadido la conferencia de prensa posterior al duelo con Ñublense del pasado lunes 19 de mayo.

El DT albo aceptó dicho castigo, pero justo en vísperas del encuentro con los Cementeros se conoció de una nueva denuncia que deberá afrontar el entrenador, y que viene desde la Gerencia de Ligas de l ANFP.

Fue el periodista Christopher Brandt el que dio a conocer que desde la ANFP denunciaron a Almirón por la rueda de prensa que dio el DT tras la goleada sobre Unión, instancia en la que solo se limitó a decir que "vengo para que no me sancionen, pero no voy a responder nada más. Buenas noches". Pues bien, aquello trajo coletazos y el entrenador deberá presentarse en fecha a confirmar ante el Tribunal de Disciplina para saber de alguna posible sanción o solo recibe una advertencia desde el organismo autónomo de la ANFP.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán este domingo 1 de junio en partido a jugarse desde las 17:30 horas de nuestro país.

Toda la acción se podrá ver con la transmisión de TNT Sports Premium y TNT Sports por la plataforma Max, además del Minuto a Minuto de Al Aire Libre.