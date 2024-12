Juan Cristóbal Guarello tuvo ácida crítica hacia Aníbal Mosa por el interés en Claudio Bravo

El mercado de pases de Colo Colo ha hecho bastante ruido durante la última semana y no precisamente por la incorporación de refuerzos, sino que el punto sobre la mesa ha sido la búsqueda de un nuevo arquero ante la posible salida de Brayan Cortés hacia el exterior.

Aunque en las últimas horas la marcha de Cortés de Macul entró en un panorama de incertidumbre, no es seguro que vaya a permanecer en el cuadro albo, por lo que desde hace días han aparecido varias opciones para llegar a ocupar el vacío que deje el guardameta.

En propias palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, Claudio Bravo se encontraba entre las alternativas y como una de las principales para sustituir a Cortés, algo que también entró en una nebulosa luego de que el propio bicampeón de América dijera que no ha recibido un llamado o propuesta formal, considerando también que actualmente se encuentra retirado de la actividad.

Y, precisamente por esta situación con Bravo es que Mosa recibió durísimas críticas de parte de Juan Cristóbal Guarello, quien dudó de la veracidad de este interés desde el mandamás del Cacique.

Guarello no le 'compró' a Mosa su interés por Claudio Bravo

Aunque quizás la salida del retiro de Bravo y su regreso a Colo Colo no llegue a concretarse, para Guarello igualmente toda esta situación fue un distractor para tapar la salida de Brayan Cortés.

En Radio Agricultura, el periodista indicó que: "Lo de Bravo a Colo Colo no tiene sentido y nunca tuvo sentido. Me sorprende, porque en el fondo, el medio chileno no es futbolizado como el brasileño o el argentino, pero uno pensaba que había cierto parámetro".

"Ocurre el caso que se va el arquero de Colo Colo, salen a buscar un reemplazante y aparece el nombre de Bravo... Lo dice el mismo Aníbal Mosa. Pero aunque lo diga Mosa, el medio tiene que decir: a ver, viejo, Bravo se retiró hace seis meses, el último año jugó siete partidos y se lesionó contra Argentina y no pudo jugar contra Canadá", manifestó Guarello en un dardo a la postura de Mosa y Blanco y Negro.

Así mismo, sentenció su análisis mencionando que: "En liga no juega hace más de un año, tuvo una lesión importante y ya tiene una edad avanzada. Entonces uno debería entender que esto no tiene sentido más allá de un volador de luces para dejar tranquilos a los hinchas".