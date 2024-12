El incierto destino de Brayan Cortés tras dejar Colo Colo

El portero nacional Brayan Cortés anunció en las últimas horas mediante redes sociales que tomó la decisión de no seguir siendo jugador de Colo Colo y que asumirá nuevos desafíos para su carrera, buscando un nuevo equipo fuera de Chile.

La decisión del guardameta nacido en Iquique no sorprendió en demasía, ya que desde hace varios meses el portero venía dando luces que su ciclo en el Monumental estaba cumplido y que necesitaba un desafío para probar sus condiciones en el extranjero.

Ante la confirmación de que Brayan Cortés no seguirá vistiendo la camiseta de Colo Colo, todo indicaba que el próximo equipo del portero nacional sería el cuadro del León de México, elenco que es dirigido por Eduardo Berizzo, ex entrenador de la selección chilena.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que dicho elenco no sería el destino del iquiqueño, ya que el club azteca no ha presentado ninguna oferta formal por el guardameta.

[AHORA] Brayan Cortés por ahora no se va al León de México. El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo no ha presentado ninguna oferta formal por el jugador. Además, el cuadro del León no tiene cupo de extranjero. pic.twitter.com/Z0E1Gjg2FS