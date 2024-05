La inédita formación que prepara Colo Colo para visitar a Deportes Iquique

Este sábado 25 de mayo, Colo Colo se trasladará al norte para enfrentar a Deportes Iquique por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional. Los Albos se metieron en la lucha por el campeonato y buscarán sumar de a tres ante los Dragones Celestes.

Para este trascendental partido, Jorge Almirón está preparando una oncena, que si bien, deberá definir mañana, hoy alineó a jugadores que no han tenido continuidad en el equipo.

Jorge Almirón sorprende con dos jugadores

Las grandes novedades que está preparando el DT del Cacique, es la inclusión de un jugador que ha sumado pocos minutos y de otro que no ha debutado en este torneo: Matías Moya y Alexander Oroz.

El exjugador de Ñublense ha disputado 195 minutos en el torneo nacional y fue considerado en los primeros encuentros que dirigió Jorge Almirón. Además, marcó un gol ante Huachipato en el triunfo por 2-0 del equipo de Macul. Moya había tenido algunos problemas físicos y no suma minutos desde el 16 de abril.

Alexander Oroz, en tanto, no ha sumado minutos durante este torneo, pues volvió a inicios de mayo después de una rotura de ligamentos en septiembre del año pasado. En los primeros entrenamientos del formado en la cantera alba, el DT aseguró estar "gratamente sorprendido" con el delantero. Cabe mencionar que Oroz fue cedido a Deportes Iquique en 2021, donde jugó 28 partidos y anotó cinco goles.

Con estas sorpresas y a la espera de la ratificación de la oncena en la última práctica, la formación para que prepara el técnico es con Brayan Cortés en la portería; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Matías Moya y Leonardo Gil en el mediocampo; para dejar a Alexander Oroz, Guillermo Paiva y Marcos Bolados en la delantera.

Las ausencias en la formación de Colo Colo

Los albos se jugarán el paso a los octavos de final de Copa Libertadores el próximo miércoles y no podrá contar con Arturo Vidal y Damián Pizarro que fueron expulsados en el partido contra Alianza Lima.

Se esperaba que ambos jugadores fueran titulares ante Iquique; sin embargo el entrenador trasandino no los tendría considerados. Otro que no estuvo dentro de la once que practicaron hoy y no sería titular, pero para darle descanso, es el capitán Esteban Pavez.