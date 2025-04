No lo canten así: El himno de Colo Colo tiene dos errores históricos que no se han solucionado

Las instituciones tienen símbolos que las caracterizan, y con los que sus seguidores se identifican al máximo, Colo Colo no es la excepción con su escudo, sus colores y el himno, aunque en este último caso hay un tema que no agrada en lo absoluto a los hinchas que son guardianes de la tradición del club.

En los albores mismos de su fundación el Cacique pensó en tener una canción que le fuera propia, y así lo pensó David Arellano, según recuerda Sergio Maldonado, exjefe de comunicaciones de los Albos y socio honorario del club, próximo a cumplir 50 años desde que se afilió, y que fue inscrito por Inés Arellano, sobrina del fundador: “ella tenía diez años cuando se fundó, y la crió la señora Rosario. Ella me hablaba del primer himno que tenía inspiración en la melodía el ‘Cielito Lindo’, y luego vino otro”.

En 1927 en el marco de la primera gira de los Albos, y a raíz de su permanencia en México se inspiraron en el corrido La muerte de Pancho Villa, que dio vida al primer himno oficial denominado “Fuerte Colo Colo”, hasta llegar a la actual versión que en 1943 escribió Carlos Ulloa y que se llama “como el Colo-Colo no hay”, sí, con guion, porque así se escribe realmente el nombre, que el capricho de los buscadores de internet obligan a quitárselo.

Los errores no corregidos del himno de Colo Colo

La versión que se popularizó inicialmente fue la que tenía los arreglos de Tito Ledermann y era interpretada por Carlos Haiquel. Luego en 1953 la grabó Mario Barrientos y es la versión que se interpreta en los actos oficiales del club, pero ésta tiene dos errores gravísimos conforme a la letra original.

En su primera estrofa el texto inicial dice “cantemos todos de Arica a Magallanes, a Colo Colo ejemplo de valor”, sin embargo, la versión de Barrientos cambió la preposición e interpretó “por Colo Colo ejemplo de valor”. Que para Sergio Maldonado no es lo que corresponde: “se le canta en homenaje al club, en su honor. Si yo quiero algo se lo canto a ellos, por ejemplo le canto a Chile, a Neruda, y en este caso a Colo Colo”.

Octavio Antolín, también socio honorario del club, y director de la Inmobiliaria Estadio de Colo Colo, señala que posee la versión original, que ha golpeado puertas y hablado con autoridades del club sin respuesta alguna: “no he logrado que toquen el himno que corresponde, lo puedo depurar en su sonido tecnológicamente, fui DJ. Me da una pena y una vergüenza muy grande. Definitivamente, es que cantemos ‘a Colo Colo’, y no ‘por Colo Colo’ aunque eso no es tan grave como el otro error”.

Ponen el “himno de los flojos”

Para Octavio Antolín lo que reviste mayor gravedad está en la segunda estrofa del himno que no han querido sacar, ya que la letra original señala “a la lucha tenaz sin descansar” y la versión de Barrientos habla de “jamás sin descansar”: “eso es inaceptable, decir que se ‘va a la lucha jamás sin descansar’ de una flojera tremenda. Es como plantear, antes de ir dejen descansar un rato, no voy de inmediato. Y el espíritu del himno no es ese. Es ‘tenaz sin descansar’, eso es el espíritu de Colo Colo y del chileno, ir siempre, sin importar el cansancio. En el fondo cantan el himno de los flojos, si no descansan no van a la lucha, eso no es de colcolino”.

Antolín plantea que con varios socios han escrito a medios de comunicación, se lo han hecho ver a directivos, y la respuesta no hadado con el cambio: "durante la gestión de Matías Camacho sí se puso la versión original, pero ahora cuando asumió Edmundo Valladares volvieron a la que no corresponde. Sería el ideal que se resolviera por el centenario. Con varios socios hemos luchado por ello, con Magaly Vargas y, la señora María Colo Colo, que acaba de fallecer, con Leonel Herrera, Carlos Caszely. Hasta el expresidente Alejandro Ascui concuerda que se debe poner la versión original”.

El error quizás está explicado que en el boletín del club de 1951 se puso la letra modificada, y es la que interpretó Mario Barrientos, a quien no le agradó le hicieran ver que no era lo que correspondía, como rememora Sergio Maldonado: “yo hablé con él, porque en ese tiempo trabajada en la radio Portales, estoy hablando del año 1993, le dije que estaba mal cantado, y en vez de tomarlo bien se enojó. Sería el ideal que en el año del centenario se arreglara. Es como que se cambiara el himno nacional que en vez de decir ‘la copia feliz del edén’ se dijera ‘la copia feliz del mar'. La melodía está bien, la letra es la que está mal”.

Octavio Antolín señala que se lo ha planteado hasta al presidente de Blanco Y Negro, Aníbal Mosa, y no se ha corregido: “yo pongo todos mis esfuerzos para hacerlo llegar a todos los que lo necesiten, en el formato que sea, lo que quieran yo se los proveo. Porque lo justo es que se toque el himno original”, plantea este socio honorario que busca que se respete el patrimonio y legado Colo Colo, más aún en su centenario.

El himno con su letra original