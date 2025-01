Presidente del Sifup disparó contra Maximiliano Falcón por su situación en Colo Colo

La situación de Maximiliano Falcón con Colo Colo tiene puesta todas las miradas del mundo del fútbol. Desde que Aníbal Mosa reveló que el zaguero central tenía una oferta y que esa era la razón para no unirse a la pretemporada alba, todos los días surgen nuevos antecedentes.

El jugador uruguayo está molesto con la dirigencia, pues no ha tenido una mejoría en su contrato, a diferencia de otros compañeros. La situación fue analizada por Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup).

La opinión del presidente del Sifup sobre el caso Falcón

Mientras el Sifup enfrenta sus propios conflictos al anunciar un paro indefinido de la actividad, Gamadiel García, quien encabeza el sindicato, fue consultado por lo que sucede con Maximiliano Falcón en Colo Colo.

"Él hoy es un activo de Colo Colo y es por eso que el club no lo va a despedir por ausentarse del trabajo. Ahora, no es bueno para la actividad que suceda este tipo de situaciones", comenzó diciendo en conversación con el programa Marca Personal de radio La Metro.

Para el dirigente sindical "si el jugador cree que tiene una mejor oferta o una mejor condición laboral para la siguiente temporada, son las instituciones las que se tienen que contactar entre ellas. No podemos nosotros como futbolistas estar generando estas medidas de presión cuando hay un contrato vigente, cuando Colo Colo le ha pagado todo lo que le corresponde y ha cumplido con su contrato".

La postura como sindicato ante casos parecidos

Gamadiel García agregó en el citado medio que "nosotros como defensores de los futbolistas nos enojamos cuando los clubes no cumplen o no hacen efectivo el contrato que está vigente, por lo tanto tampoco me puedo poner contento cuando a un jugador se le paga y se está cumpliendo con todo lo acordado, no cumple con su activadad".

Pese a que Falcón sigue en rebeldía con su club, Colo Colo a través de la dirigencia de Blanco y Negro intentará acercarse al futbolista, pues para el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón es un jugador clave para los objetivos de este año.