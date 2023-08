Quinteros por Thompson: Si algún jugador tiene un problema que afecte al equipo, me haré cargo

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, hizo la previa del duelo que jugará el elenco albo este domingo ante Universidad Católica, y también tuvo palabras para el momento de Jordhy Thompson, luego de que éste incumpliera la orden de alejamiento con la demandante, su expareja Camila Sepúlveda, tras ser vistos juntos en un video que se viralizó en redes sociales.

Y el DT fue claro al asegurar en caso de que si alguna acción de Thompson o de cualquier otro jugador afecte el trabajo del equipo él se hará cargo, aclarando que hoy por hoy ello no ocurre.

"Como entrenador sé que todos los jugadores de fútbol que tengo tienen una vida privada, tienen sus familias, sus problemas personales y familiares, y cada vez que un jugador de fútbol tuvo un problema que afecte al equipo, al grupo de trabajo, ahí tomaré cartas en el asunto. Lo hice con él y con otros jugadores", dijo Quinteros en conferencia de prensa.

"Hoy no tenemos ningún problema en la parte futbolística, ni en lo grupal. El club está al tanto de todo y el jugador, todos los jugadores saben qué tienen que hacer lo que no tienen que hacer, y si algún jugador tiene un problema que afecte al equipo, yo me haré cargo", añadió.

"Hoy estamos bien, pensando en el partido del domingo y esperamos que podamos seguir adelante. Hoy él está entrenando muy bien, metido en el partido, en las prácticas y ojalá el domingo él y sus compañeros puedan darle una alegría a la gente y al club", complementó.

Quinteros también tuvo palabras para la oferta que llegó desde Vélez Sarsfield por el portero Fernando de Paul, y aseguró que no es viable una salida.

"Es una buena noticia porque es un jugador que es pretendido por el club grande. Siempre es importante para él para el club, pero ahora que cerró el libro de pases es difícil considerar una oferta porque no se puede considerar a nadie, y hoy De Paul y Cortés son importantes para el equipo porque en momentos difíciles han actuado de buena manera y fueron importantes para que estemos en Copa Chile y que estemos en la parte alta de la tabla. No creo que sea posible la salida de un jugador y menos aún de un arquero", expresó antes de referirse al momento que vive el joven delantero Damián Pizarro.

"Damián tuvo un pequeño bajó futbolístico, anímico tal vez. Siempre hablamos con él, porque tiene una gran responsabilidad al ser el delantero del equipo en el rearmado de un plantel. Era previsible que bajara, pero físicamente está bien y no tengo dudas de que seguirá jugando. No quiero decir si irá de entrada, pero seguirá teniendo posibilidades porque me gusta darles confianza a los jugadores", expresó.

Respecto al partido ante el cuadro cruzado, Quinteros expresó que ha entrenador diversas fórmulas: "La UC venía de un partido difícil con Palestino, y entiendo la idea del entrenador porque venía de recibir tres goles. Puso una defensa de cuatro, con dos volantes de marca y siempre estuvieron bien organizados defensivamente, dejaron cuatro jugadores para el ataque, y hemos entrenado sobre eso, y sobre otras alternativas, por si necesitamos usar más jugadores de características ofensivas", comentó.

El duelo entre albos y estudiantiles se jugará este domingo en el Estadio Monumental desde las 15:00 horas.