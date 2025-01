¿Y cuánto le toca a Colo Colo? Pablo Solari tiene a dos clubes rusos interesados en él

Hace un tiempo que Pablo Solari vienen sonando en el fútbol ruso, y el hecho que no logre una titularidad a plenitud en el equipo de Marcelo Gallardo, que se está reforzando, por ejemplo con jugadores en ofensiva como Gonzalo Tapia, y que le puede cerrar aún más las opciones llevaron también a que el Pibe tomará una decisión.

Hace un par de semanas el exjugador de Colo Colo habló con el entrenador y le planteó la posibilidad de salir del club para tener mayor continuidad, y frente al interés de la liga de Rusia esta situación podría cristalizarse.

Con el inicio del año 2025 se abrieron los libros de pases en Europa, y entre los jugadores que interesan está Pablo Solari, que tiene tras sus pasos al Krasnodar y al Spartk de Moscú, equipos que según señala el sitio de noticias de la Premier League de Rusia están dispuestos a pagar diez millones de Euros por el Pibe, aunque aclaran que River Plate pretende entre 15 y 17 millones.

En el Spartak justamente en las últimas horas asumió como Director Deportivo Francis Cagigao, quien desempeñó esas labores en la Selección Chilena, y conoce a Solari, del cual Colo Colo tiene aún el 36 por ciento de su pase, por lo que si la venta es de diez millones, los Albos recibirían 3,6. Y si se da la cifra que pretende River, allí los montos superarían con largueza los cinco millones de euros.

Si se materializa la venta de Solari en el Cacique, en la suma y la resta, con la transferencia de Carlos Palacios, casi no gastaría dinero en sus fichajes, porque todo se saldaría con las ventas realizadas, y hasta sobraría dinero.

River Plate plan to earn €15-17m for Solari, while Krasnodar have €10m to sign a winger (Spartak is ready to spend more than €10m on a top winger)

