Copa Chile: Partidos de Colo Colo y Universidad Católica tienen nueva programación

Los partidos de Colo Colo y Universidad Católica fueron reprogramados en la Copa Chile 2024, en medio del Estado de Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Biobío por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur de Chile.

Además, son otros nueve partidos los que sufrieron un cambio de día y hora producto de esta situación.

¿Cuándo jugarán Colo Colo y Universidad Católica por Copa Chile?

El duelo de los Albos frente a Colegio Quillón en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción quedó agendado para el mismo jueves, a las 12:30 horas.

El compromiso en que la UC visitará a Glorias Navales de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, se llevará a cabo el próximo jueves 20 de junio a las 17:30 horas.

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞 🏆🇨🇱



Debido al Estado de Catástrofe que decretó el Gobierno por el sistema frontal, la ANFP reprogramó nuestro partido por los octavos de final de la fase regional ante Colegio Quillón 🤟🏽



¡Vamos Colo-Colo! ⚪⚫ pic.twitter.com/hcx41uqeq0 — Colo-Colo (@ColoColo) June 13, 2024

Atención #LosCruzados y #LasCruzadas ⚪🔵



La ANFP informó que, debido a la situación climática ⛈️, el partido entre Universidad Católica y Glorias Navales fue 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗼 ⚽ El encuentro fue 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 para el jueves 20 de junio a las 17:30 horas en el… pic.twitter.com/fxTLePz4ML — Universidad Católica (@Cruzados) June 13, 2024

Revisa cuándo se llevan a cabo todos los duelos aplazados en Copa Chile

Zona Centro Norte

Barnechea vs Deportes Limache - Lunes 17 de junio, 18:00 horas

San Antonio Unido vs Unión La Calera - Martes 18 de junio, 15:00 horas

San Luis vs Everton - Martes 18 de junio, 19:00 horas

Con Con National vs Santiago Wanderers - Miércoles 19 de junio, 19:30 horas

Glorias Navales vs Universidad Católica - Jueves 20 de junio, 17:30 horas

Zona Centro Sur

Deportes Rengo vs Deportes Santa Cruz - Domingo 16 de junio, 15:00 horas

Club Seminario vs Magallanes - Martes 18 de junio, 18:00 horas

Colegio Quillón vs Colo Colo - Jueves 20 de junio, 12:30 horas

Marcos Trincado vs Unión Española - Jueves 20 de junio, 15:00 horas

Zona Sur

Deportes Concepción vs Deportes Linares - Martes 18 de junio, 19:00 horas

Comunal Cabrero vs Rangers - Jueves 20 de junio, 16:00 horas