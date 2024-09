Huachipato vs. Imperial Unido por la Copa Chile 2024 EN VIVO: Formaciones, a qué hora comienza el partido, cuándo y dónde verlo

Después de mucha espera, Huachipato está disputando sus partidos de la zona sur de la Copa Chile 2024.

En un historiado encuentro, los Acereros golearon 12 a 0 a Presidente Ibáñez y en cuartos de final derrotaron a Imperial Unido por 2 a 1 en el duelo de ida.

Esta tarde jugarán la revancha en Talcahuano, una jornada que tendrá a Huachipato jugado dos encuentros en un sólo día, antes el vigente campeón del fútbol chileno enfrentará a O'Higgins por el Campeonato Nacional.

Posible formación de Huachipato vs Imperial Unido

Sebastián Mella; Mario Briceño, Lucas Velásquez, Vicente Conelli, Dylan Oyarzún, Nicolás Cárcamo, Benjamín Ampuero, Franco Vega, Maicol León, Leonel Macaya, Sebastián Pino. DT: Igor Oca.

Posible formación de Imperial Unido vs Huachipato

Joaquín Gutiérrez; Josthin Neira, Camilo Pastene, Bryan Quintrel, Lucas Viveros, Cristóbal Moraga, Jarol Chamorro, Camilo Pontoni, Benjamín Díaz, Felipe Zuiga, Cristian González. DT: Luis Olivares.

¿Dónde ver Huachipato vs Imperial Unido?

El duelo de Huachipato vs Imperial Unido no tendrá transmisión oficial de TV, pese a que el duelo será presidido por Huachipato vs O’Higgins, en el mismo estadio, y éste último sí tendrá transmisión.

Huachipato vs Imperial Unido en vivo