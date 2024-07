La autocrítica de Lucas Cepeda tras el empate de Colo Colo ante Deportes Santa Cruz por Copa Chile

El jugador de Colo Colo Lucas Cepeda expresó sus sensaciones tras el amargo empate que tuvieron con Deportes Santa Cruz este domingo por Copa Chile, lamentando que los albos tuvieron que haberse llevado la victoria desde La Granja.

El volante de 22 años realizó una autocrítica, pero destacó su momento personal en el Cacique.

El resultado ante Santa Cruz amargó la noche de Lucas Cepeda

"Nos vamos con un sabor amargo, porque teníamos que llevarnos el triunfo, Colo Colo tiene que ganar siempre. Estos rivales de Primera B se están haciendo notar y en casa debemos quedarnos con la llave. Tenemos que levantar la cabeza, para ajustar los errores y el próximo partido ganar para pasar a la final", comenzó declarando a la señal de TNT Sports.

En el mismo sentido, puso la astucia del rival como factor clave para impedir el triunfo de su equipo.

"Siento que hicimos un buen papel, lo que nos pidió el profe, pero por virtudes de ellos, al apretarnos los 94 minutos consiguieron el empate. Hay que dar vuelta la página y quedarnos con la llave en la casa y con nuestra gente", subrayó.

La Copa Chile le dio un impulso a Lucas Cepeda en Colo Colo

Por último, Cepeda ha sumado mintuos de manera consecutiva ante Colegio Quillón, O'Higgins y Deportes Santa Cruz, siendo uno de los jugadores destacados de Jorge Almirón en esta parte del año.

"Me he sentido bien desde que me han permitido mostrar mis virtudes y siento que puedo ser un aporte fundamental para el equipo, por lo que estoy trabajando, pero debemos ir paso a paso", cerró