Jugador que el Real Madrid quiere cortar los salvó en la Copa del Rey

Fue una de esas noches que los hinchas atesoran, de aquellas jornadas que el triunfo parecía lejano pero se concretó más allá de los 90 minutos. Es lo que le tocó vivir al Real Madrid en la Copa del Rey.

Por los octavos de final, los Merengues recibieron al Celta de Vigo, a quienes llegaron a aventajar por 2-0 gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, pero bien entrado el encuentro a los 83’ descontó Jonathan Bamba, y en el primer minuto adicional, por medio de tiro penal, logró el empate Marcos Alonso, que forzó la prórroga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Jugador que el Real Madrid no tiene en sus planes les dio el triunfo

El equipo que adiestra Carlo Ancelotti considera que el joven delantero Endrick no ha sido todo lo desequilibrante que de él se espera, por lo que no tiene mucho espacio en el club. E incluso del área técnica no ven con malos ojos que salga a ganar minutos en otra institución.

Para acallar toda crítica, el exdelantero del Palmeiras se vistió de héroe esta jornada, ya que cimentó el camino a la victoria con el 3-2 a los 108’. Luego Federico Valverde puso el cuarto, y el propio brasileño decretó el 5-2 final con un gol de taco a los 118’, como para hacer sentir que tiene mucho por dar al equipo de la casa blanca.