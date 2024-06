Claudio Sepúlveda lamentó la eliminación de la Libertadores donde no pudieron asegurar de local

Huachipato tenía la opción de terminar en el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores si le ganaba a Gremio de Porto Alegre, pero el tempranero gol de los brasileños no pudo ser remontado y cayeron por la cuenta mínima quedando eliminados.

Claudio Sepúlveda, capitán de los acereros, se refirió a esta derrota: “lamentable, nosotros esperábamos y teníamos la ilusión de seguir avanzando, no se pudo, nos vamos con ese sabor amargo. Por lo menos queda el consuelo de seguir en un torneo internacional. La gran deuda fue no sacar ningún triunfo de local, es una espina que nos queda dando vuelta

El volante no cree que la derrota pasara por ser cautelosos en demasía: “no sé si se les respetó, no vamos a desconocer la calidad de jugadores que tiene, intentamos en todo momento salir, tocar, tuvimos errores, pero fue porque lo intentamos. No se nos dio y ahora queda esperar el segundo semestre y la Sudamericana”. Torneo para el cual conocerá rival este sábado, cuando termine la fase grupal de dicha competencia.