¿Qué se te pasó por la cabeza muchacho? Hubo un expulsado antes del minuto de juego en la final de la Libertadores

Había expectación, ánimo, locura, todos los sentimientos imaginables para esta final de la Copa Libertadores en el Monumental de River Plate, y eso le peso de manera adversa a uno de las futbolistas en cancha.

El recinto de Buenos Aires estaba repleto de hinchas de Atlético Mineiro y Botafogo que se aprestaban a ver el partido más importante a nivel de clubes de nuestro continente, y los ánimos se notaban encendido, con las ansias de lograr el título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CONMEBOL Libertadores (@libertadores)

Jugador es expulsado antes del minuto en la final de la Libertadores

Facundo Tello pitó el inicio del partido, y de inmediato hubo refriega en la mitad de la cancha, Fausto Vera de Atlético Mineiro fue a buscar el balón con su cabeza, y Gregore fue con su pie en alto y le dio con todo. El juez no lo pensó un instante, y vio la cartulina roja. Una expulsión inmediata, que a todos sorprendió, no porque no la mereciera, si no por cómo fue presa de la intensidad y no midió lo que podía pasar con una acción que termino siendo una irresponsabilidad que dejó a su equipo con uno menos apenas comenzó el partido.