No falla: Segundo Castillo deslumbra nuevamente con su look en la Libertadores

A pesar de que recién se está jugando la cuarta fecha, la Copa Libertadores 2025 no ha parado de entregar sorpresas, tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las sorpresas menos esperadas fue por parte del entrenador del Barcelona SC de Ecuador, Segundo Castillo, quien se ha convertido en tendencia en las últimas semanas en las redes sociales.

En las tres primeras fechas de la competición, Segundo Castillo deslumbró con distintos trajes elegantes para dirigir los duelos de su equipo, por lo que se convirtió en una sensación por parte de la comunidad futbolera. Ya en la cuarta fecha, el entrenador no destiñó y sorprendió al mundo con un nuevo look.

El look de Segundo Castillo en la Copa Libertadores 2025

Durante esta jornada, Barcelona SC se enfrenta de local ante River Plate por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2025 en el Grupo B. Para la ocasión, Castillo no decepcionó en el estadio Monumental Banco Pichincha de Ecuador, al asistir al duelo con un traje con la tonalidad de un leopardo.

El look de Segundo Castillo ante River. 😅🇪🇨pic.twitter.com/cirDx0by7l — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 9, 2025

Los halagos por parte de la comunidad futbolera no se hicieron esperar en X, al catalogarlo como un entrenador distinto y que no deja de sorprender. Según el técnico, en conversación con AS hace unas semanas, se viste de esta manera ya que quiere estar a la altura de la plantilla y del club en el que está.