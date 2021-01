Cristiano Ronaldo superó a Pelé en cantidad de goles oficiales

El portugués Cristiano Ronaldo continúa rompiendo marcas y este domingo dio un nuevo paso para situarse entre los máximos goleadores de la historia del fútbol, ya que superó los tantos oficiales de Pelé en su carrera, al registrar un total de 758, versus los 757 del brasileño.

El delantero marcó un doblete con Juventus frente a Udinese y se mete, sin querer, en una importante controversia del balompié internacional, ya que para algunos es el segundo máximo artillero del fútbol internacional, siendo solo superado por el austro-checo Josef Bican (759).

No obstante, para otros Cristiano ya es el máximo goleador de todos los tiempos junto a "O'Rei", ya que algunos historiadores señalan hay goles de Bican que no están debidamente documentados, por lo que no supera a los dos astros mencionados.

Lo cierto es que "CR7" sigue su camino como uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol.