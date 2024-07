Esteban Paredes llenó de elogios a Marcelo Bielsa y criticó a Jorge Sampaoli

Luego de su retiro, Esteban Paredes comenzó a ver el fútbol como hincha y luego de la participación de La Roja en Copa América, emitió conceptos sobre dos entrenadores que lo dirigieron en procesos mundialistas.

Nada más ni nada menos que Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, quienes son considerados dos estrategas históricos de la "Generación Dorada", en la que el otrora 'Visogol' fue parte.

"La llegada de Marcelo Bielsa a Chile marcó mi carrera. Me mostraba videos de un minuto con jugadas donde yo hacía goles, pero no viendo lo malo, siempre me mostró lo bueno. Eso me decía que debía repetirlo 10 o 15 veces por partido, para poder hacer más goles. Es algo que me quedó muy marcado. Los trabajos que él hacía siempre iban marcando una etapa en mí. A la larga siempre quedaba perfilado hacia el arco", comenzó diciendo en el diario La Tercera.

Sobre la misma línea, agregó que "Bielsa es uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera. Los movimientos que yo hacía eran muy buenos, perfectos, pero los hacía dos o tres veces por partido. Después cuando empecé a hacerlo 10 veces por duelo, marcaba una diferencia enorme. Desde ahí empecé a mejorar mis movimientos. Los perfiles me hacían poder definir".

Paredes consideró que Jorge Sampaoli "no fue justo con todos" en La Roja

A diferencia de lo mencionado sobre el "Loco", el ícono del fútbol chileno tuvo un particular análisis sobre el paso de Sampaoli por el combinado nacional, a pesar de que este fue igual o más exitoso que el de Bielsa.

"No sé si me lo he cuestionado, pero el 2014 estaba en mi mejor momento en Colo Colo. Siento que Sampaoli nunca me dio la oportunidad para demostrarle que podía servirle en la Selección. Los entrenamientos eran parecidos a los de Bielsa, pero creo que Sampaoli no fue justo con todos. Eso es algo que rescato del profe Marcelo: no tenía amigos en la Selección, el que estaba mejor jugaba. Eso los diferencia harto", apuntó.

Para cerrar, Paredes dejó una mención para un DT que lo dirigió, en el ocaso de su carrera lo llamó a La Roja y fue el último campeón internacional en Estados Unidos, en 2016.

"El llamado con Pizzi fue sorpresivo. Tenía 37 años, pero uno no puede decirle que no a la Selección. Me tocó estar en un partido donde convertí dos goles", remató.