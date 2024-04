Helaine de Grange dejará la subgerencia del Fútbol Femenino de U. Católica

Helaine de Grange presentó su renuncia a la subgerencia del Fútbol Femenino de Universidad Católica, según lo comunicó este jueves Cruzados a través de un comunicado.

El informativo señala que la medida se hará efectiva desde el próximo 30 de junio y se sustenta en razones personales y deseos de emprender nuevos proyectos profesionales fuera de Chile.

“He presentado mi renuncia al cargo de subgerenta del Fútbol Femenino. Hay razones personales y familiares que me llevan a tomar esta decisión. Pienso emigrar a Francia y naturalmente esas condiciones no me permiten continuar en las funciones que desempeño en este momento en el Club”, se señala en el comunicado.

Helaine de Grange llegó a Universidad Católica en el año 2008 para sumarse al plantel de honor como jugadora, con el tiempo se transformó en capitana y referente de la institución de la precordillera, siendo nominada también en diferentes oportunidades a la Selección Nacional.

El año 2022 se incorporó como la primera subgerenta del Fútbol Femenino UC.

“Recibimos este miércoles la comunicación oficial de parte de Helaine de su renuncia. Nos explicó las razones personales que la llevaron a tomar una decisión que entendemos. Queremos agradecer todo lo que le ha entregado en más de 15 años a Universidad Católica y a nuestro fútbol femenino. Sólo nos resta desearle éxito en sus futuros proyectos y que se cumplan sus expectativas personales y profesionales”, sostuvo el presidente de Cruzados, Juan Tagle.