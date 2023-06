"Se nos pasó": Desmintieron la versión de S. Wanderers por falta de ambulancia en el fútbol femenino

Santiago Wanderers vivió un verdadero bochorno el pasado sábado 17 de junio, cuando su debut en el Ascenso Femenino ante Deportes Melipilla fue suspendido por falta de ambulancia, y ahora la institución fue acusada de mentir en su explicación del hecho.

En primera instancia el club porteño emitió un comunicado donde se esgrimió que la ausencia del móvil se debió a "problemas de fuerza mayor en la carretera" rumbo a Mantagua, pero aquel relato fue dementido por el propio entrenador del equipo y el dueño de la empresa de ambulancias involucrada.

Jorge Angeli, propietario de Ambulancias GALACH, explicó a El Mercurio de Valparaíso que fue contactado el mismo día del encuentro, ad portas de la hora estipulada para el silbatazo inicial.

"Yo estaba en Viña. La niña que me contrató me preguntó cuánto me demoraba hasta Mantagua. Le dije que con baliza prendida en 20 minutos estaba allá. Terminamos de hablar a las 12:15 y a las 12:40 ya estaba en la cancha", indicó al referido periódico.

"Dicen que la ambulancia se atrasó porque hubo un problema de tránsito, pero eso es mentira, porque entre las 12:15 y las 12:45 no me topé con nadie en la carretera. Me hicieron una mala jugada", sumó.

Por otro lado, el DT Mario Vera admitió que "se nos pasó ese punto", aunque "no eludimos que hay una falta, una desprolijidad, estar más atentos".

"Eso no lo ve la dirigencia, sino la persona que está a cargo de la coordinación. No es factor directo del gerente ni del director del fútbol femenino. A alguien se le tiene que haber olvidado, no se tiene que haber leído el reglamento como era. No es un tema del club ni ahorrarse unas lucas", explicó al anteriormente mencionado diario.

"Estábamos enfocados en tener las 18 jugadoras que pide el reglamento y no perder los puntos. Estuvimos preocupados de eso y se nos pasó, porque se había cambiado al coordinador que estaba el año pasado. Ahí pagamos los platos rotos", señaló.

Las "caturras" estáne expuestas a un marcador de 3-0 en contra por la falla administrativa, aunque desde Wanderers esperan entregar sus descargos a la ANFP y esperar, junto con el informe arbitral, las determinaciones respecto al caso.