Gary Medel fue absuelto tras la expulsión por la pelea con Yeferson Soteldo

Tras su agitado paso por la selección chilena, el zaguero nacional Gary Medel recibió una buena noticia puesto que fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva luego de la pelea que protagonizó con el venezolano Yeferson Soteldo en el duelo entre Santos y Vasco da Gama.

El propio cuadro Almirante lo dio a conocer al publicar en redes sociales: "El defensa Gary Medel fue juzgado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia Deportiva, por la expulsión contra Santos, y absuelto", explicó.

Agregó que "el jugador ya cumplió un partido de suspensión automática y está habilitado para ser incluido en el clásico ante Flamengo".

Recordar que el defensor nacional fue expulsado ante Santos por la 25° fecha de la Serie A de Brasil el pasado 1 de octubre, en la visita y derrota por 4-1, cuando el partido llegaba a la hora de juego luego de que Soteldo hiciera una pisada con las dos piernas, algo que provocó la ira de los jugadores cruzmaltinos.

